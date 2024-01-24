Тбилиси надеется, что Баку и Ереван скоро подпишут мирный договор

Грузия готова содействовать в заключении мира между Азербайджаном и Арменией. По словам грузинских властей стабильная обстановка в регионе выгодна всем.

Грузия является приверженцем мира и сохранения устойчивости в регионе, поэтому власти республики надеются, что Армения и Азербайджан в ближайшем будущем заключат документ о мире. Такое заявление сделал глава правительства республики Ираклий Гарибашвили в процессе совместного брифинга с премьером РА Николом Пашиняном.

Гарибашвили отметил, что Тбилиси готов помогать Баку и Еревану в налаживании отношений.

“Мы всегда готовы внести вклад в установление долгосрочного мира и считаем, что это выгодно странам региона. С большим оптимизмом следим за диалогом между Баку и Ереваном. Надеемся, что стороны в скором времени оформят мирное соглашение”

– Ираклий Гарибашвили