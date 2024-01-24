Армения и Грузия стали стратегическими партнерами

Никол Пашинян прибыл в Тбилиси, где провел встречу с премьером Грузии. В ходе визита Грузия и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о подписании между Тбилиси и Ереваном соглашения о стратегическом партнерстве.

Заключение документа состоялось в рамках визита главы армянского правительства Никола Пашиняна в столицу Грузии. Они также примут участие в заседании двусторонней экономической комиссии.

После подписания Гарибашвили отметил, Грузия и Азербайджан - исторически сильные союзники с хорошим партнерством и сотрудничеством.

По словам руководителя правительства Грузии, оба государства трудились над соглашением. Заключение договора было анонсировано еще весной прошлого года.