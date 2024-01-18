Пашинян едет в Тбилиси

Премьер Армении в ходе визита в Грузию пообщается с местным коллегой. После переговоров стороны сделают совместное заявление для прессы.

В пятницу премьер-министр Армении отправится в Грузию. Об этом рассказали 26 января в администрации армянского правительства

В рамках поездки Никол Пашинян проведет переговоры с местным коллегой Ираклием Гарибашвили.

Встреча премьеров состоится в формате тет-а-тет. После этого они примут участие в заседании межправительственной экономической комиссии двух стран, а затем сделают совместное заявление для прессы.

Какие именно вопросы обсудят премьер, на данный момент не сообщается.