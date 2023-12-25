Гарибашвили: Азербайджан и Армения - наши друзья и братья

Ираклий Гарибашвили назвал Азербайджан и Армению братьями и друзьями Грузии. Он выразил надежду, что страны в скором времени подпишут мирное соглашение.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на проходящем в Давосе экономическом форуме сообщил, что у Грузии выстроились тесные отношения с соседями - Азербайджаном и Арменией.

"У Грузии очень тесные отношения и партнерство с соседними странами, Азербайджаном и Арменией, они являются братьями и друзьями"

- Ираклий Гарибашвили

Глава правительства Грузии заявил, что руководители Азербайджана и Армении хотят иметь отношения на двустороннем уровне. По его словам, это правильный путь, так как процесс с участием посредников может стать более конфликтым и контрпродуктивным.

В заключение он выразил надежду, что Азербайджан и Армения в скором времени подпишут мирный договор.