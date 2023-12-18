Ираклий Гарибашвили: Грузия встречает 2024 год с новой надеждой

Глава грузинского государства, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, поздравляя граждан с Новым годом, отметил, что ушедший год был как никогда успешным для страны по всем фронтам, от восстановления авиасообщения с Россией до получения статуса кандидата в ЕС.

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обращаясь с новогодней речью к гражданам, подчеркнул, что 2024 год станет для Грузии временем новых надежд, и республика должна быть готова к продолжению постоянной и усердной работы для воплощения в реальность этих надежд на выполнение национальных интересов.

Председатель правительства Грузии охарактеризовал прошедший год как 365 дней сплошных успехов республики – государство не позволило внутренним и внешним силам разрушить мир в стране, добилось получения статуса кандидата в ЕС и не поддалось на требования прекратить авиасообщение с Россией.

"Это был поистине исключительный год успеха и прогресса в нашей новейшей истории. В период таких сложных для мира вызовов мы обеспечили мир и предприняли очень важные шаги для развития нашей страны"

– Ираклий Гарибашвили

Получению статуса кандидата в ЕС глава грузинского правительства уделил особое внимание, заявив, что оно "бесповоротно" сформировало наилучшее будущее Грузии, которое заключает в жизни среди "свободных европейских наций".

Гарибашвили перечислил множество профессий, представителей которых грузинские власти поздравляют с наступлением Нового года, пояснив, что каждым из профессионалов грузинский народ гордится по праву. Всем им он пожелал дальнейшего развития любимой Родины и роста собственного благосостояния.

"Безусловная любовь к своей Родине – это то, что объединяет нас не только друг с другом, но и с нашими великими предками и будущими поколениями"

– Ираклий Гарибашвили

Заключая речь, он подчеркнул, что грузинскому народу необходимо быть единым, чтобы строить дальше сильное государство, соответствующее современным европейским стандартам.