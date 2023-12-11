Гарибашвили: Грузия избежала конфликта с Россией

Грузинский премьер сообщил, что радикалы хотели вовлечь Грузию в конфликт с Россией, но этого удалось избежать. По его словам, риски были вполне реальными.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что действовавшие внутри страны радикалы хотели вовлечь Грузию в конфликт с Россией, но этого удалось избежать.

Он отметил, что у радикалов не получилось вовлечь Грузию в конфликт благодаря политике руководства страны, основанной на национальных интересах и интересах народа.

"Риски были вполне реальными. Это не было придумано. Была опасность дестабилизации в стране. Действующие в стране радикальные группы и враждебные силы, не постесняюсь об этом говорить, прямо были заинтересованы в том, что бы страна была вовлечена в эти военные действия"

- Ираклий Гарибашвили

При этом глава правительства подчеркнул, что риски вовлечения Грузии в конфликт сохраняются, поскольку, по его словам, они не ликвидированы. В то же время, добавил он, власти принимают соответствующие меры.