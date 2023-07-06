Тбилиси и Ереван заключат соглашение о реадмиссии

Армения и Грузия продолжают борьбу с нелегальной миграцией. В ближайшее время стороны подпишут соглашение, позволяющее возвращать друг другу нелегально проживающих граждан.
Армения и Грузия готовятся подписать соглашение о реадмиссии. Проект соглашения одобрили на сегодняшнем заседании члены армянского правительства.
Документ будет подписан в целях борьбы с нелегальной миграцией.
Он даст возможность двум граничащим друг с другом государствам вести совместную работу по обнаружению и возвращению нелегальных мигрантов и находящихся в розыске своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно перемещаются между странами.