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Тбилиси и Ереван заключат соглашение о реадмиссии

Тбилиси и Ереван заключат соглашение о реадмиссии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армения и Грузия продолжают борьбу с нелегальной миграцией. В ближайшее время стороны подпишут соглашение, позволяющее возвращать друг другу нелегально проживающих граждан.

Армения и Грузия готовятся подписать соглашение о реадмиссии. Проект соглашения одобрили на сегодняшнем заседании члены армянского правительства.

Документ будет подписан в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Он даст возможность двум граничащим друг с другом государствам вести совместную работу по обнаружению и возвращению нелегальных мигрантов и находящихся в розыске своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, которые незаконно перемещаются между странами.

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