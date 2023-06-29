Поезда из Армении в Грузию стали ходить чаще

Опубликовано: 8:30, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство Южно-Кавказской железной дороги приняло решение не только увеличить частоту следования поездов из Армении в Грузию, но и продлить их маршрут из Еревана до курортного Батуми.

Пассажирские поезда из Армении в Грузию уже курсируют через день, а не два раза в неделю, как было раньше, сообщил генеральный директор компании "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) Алексей Мельников.

"Мы договорились с партнерами, с грузинской стороной, что пассажирский поезд будет курсировать через день, это больше, чем в прошлом году, когда он курсировал два раза в неделю. Уже сейчас мы получаем достаточно большой отклик от наших пассажиров. Количество перевозимых пассажиров выше, чем в прошлом году", – рассказал Мельников, передает Sputnik Грузия.

"Летние пассажирские перевозки начались, и неплохо. Только сегодня международный поезд из Армении в Грузию перевез уже более 200 пассажиров"

– Алексей Мельников

Изменен и маршрут поезда: конечно, в пути следования он останавливается в Тбилиси, но дальше идет в курортный Батуми в Аджарии. А вот стоимость поездок с прошлого года осталась неизменной.