РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Из Самары в Анапу запустили двухэтажный поезд

Из Самары в Анапу запустили двухэтажный поезд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В курортную Анапу начал ходить сезонный двухэтажный поезд – раз в неделю он доставит на Черноморское побережье туристов из Самары и будет ходить до середины сентября.

"Российские железные дороги" запустили в Анапу сезонный поезд из Самары, он будет ходить раз в неделю и курсировать через Волгоград и Краснодар, сообщили в компании.

Из Самары поезд будет отправляться по четвергам, а из Анапы — по субботам. Новые двухэтажные вагоны подвижного состава поезда оборудованы кондиционерами и туалетами, а в одном из них есть подъемное устройство для маломобильных пассажиров и купе увеличенной площади, передает портал Юга.ру.

Поезд будет ходить по маршруту до 18 сентября, билеты на него уже поступили в продажу. Стоят они недорого – цена проезда по маршруту стартует от 4,5 тыс рублей. 

&quot;Ласточка&quot; между Сочи и Абхазией. Актуальное расписание на лето

"Ласточка" между Сочи и Абхазией. Актуальное расписание на лето

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version