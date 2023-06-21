Из Самары в Анапу запустили двухэтажный поезд

Опубликовано: 12:50, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В курортную Анапу начал ходить сезонный двухэтажный поезд – раз в неделю он доставит на Черноморское побережье туристов из Самары и будет ходить до середины сентября.

"Российские железные дороги" запустили в Анапу сезонный поезд из Самары, он будет ходить раз в неделю и курсировать через Волгоград и Краснодар, сообщили в компании.

Из Самары поезд будет отправляться по четвергам, а из Анапы — по субботам. Новые двухэтажные вагоны подвижного состава поезда оборудованы кондиционерами и туалетами, а в одном из них есть подъемное устройство для маломобильных пассажиров и купе увеличенной площади, передает портал Юга.ру.

Поезд будет ходить по маршруту до 18 сентября, билеты на него уже поступили в продажу. Стоят они недорого – цена проезда по маршруту стартует от 4,5 тыс рублей.