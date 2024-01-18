Свыше 4 млн яиц прибыло из Азербайджана в Россию

В РФ прибыло еще две партии куриных яиц из Азербайджана. Всего поставлено свыше 4 млн яиц.
Азербайджан продолжает поставлять столовые яйца на российский рынок, получено еще две партии.
"25 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн штук пищевых яиц"
– Россельхознадзор
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поблагодарил главу Агентства пищевой безопасности АР Гошгара Тахмазли за продовольственную помощь.
Цены на яйца в РФ, беспрецедентно выросшие за 2023 год, в январе на фоне импортных поставок начали снижаться.