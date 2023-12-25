Импортные яйца не будут дешевле российских - "Руспродсоюз"

В "Руспродсоюз" оценили влияние на ситуацию поставок в РФ куриных яиц из-за рубежа. Там считают, что импортные яйца в России не будут стоить дешевле отечественных и не принесут продовольственную безопасность.

Ждать низких цен на импортные куриные яйца в России не стоит, они только немного расширят предложение, считает зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"На наш взгляд, импорт может дать небольшое дополнительное предложение товара, но продовольственная безопасность от этого не улучшится, отрасль инвестиционную привлекательность не обретет, да и цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики вряд ли будут ниже российских даже при нулевой пошлине"

– "Руспродсоюз"

Ранее сообщалось, что рост цен на яйца в РФ замедлился, что может говорить о скорой стабилизации. Ожидается, что это произойдет в течение месяца, пишет ТАСС.