Ставрополье потратило в прошлом году 18 млрд рублей на дороги

Власти Ставропольского края потратили на ремонт дорог в 2023 году 18 млрд рублей. За эту сумму восстановили около 700 км дорожного полотна.

В Ставрополье в прошедшем году было отремонтировано не менее 700 км дорожного полотна. Из бюджета края на эти цели было потрачено 18 млрд рублей. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"2023 год стал рекордным для Ставрополья по объему дорожного фонда - 18 млрд рублей. Это позволило привести в нормативное состояние

700 км дорог. В том числе - около 300 км дорог регионального значения и более 400 км - муниципальных автодорог"

– Владимир Владимиров

По данным губернатора было восстановлено 65 участков дорожного полотна в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Масштабные работы были сделаны в Ставропольском районе, а также в Кировском, Буденовском округах и Ессентуках.

Кроме этого были отремонтированы магистрали во многих населенных пунктах края.

Владимиров подчеркнул, что это хороший результат, но власти не намерены останавливаться. В этом году краевые дороги ждет продолжение поэтапного восстановления.