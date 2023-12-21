Ставрополье создаст в этом году новые туристические маршруты

Власти Ставропольского края будут развивать новые туристические маршруты, которые станут доступны для путешественников уже в этом году.

На Ставрополье намерены создать шесть новым турмаршрутов. Путешественники смогут воспользоваться ими уже в этом году. Информацию об этом озвучил глава министерства туризма и оздоровительных курортов региона Андрей Толбатов.

"Туроператорами сформировано шесть новых туристических маршрутов: „Архипелаг скалистых островов“ („17 лакколитов“), „Богатство Ставрополья“, „Встречи с чудесами Кавказа“, „По лермонтовским местам“, „Кавказ на максимум: путешествие от Адыгеи до Дагестана“, „Кавказ в твоем сердце""

- Андрей Толбатов

Он рассказал, что все туристические маршруты создаются с целью познакомить путешественников с традицией и культурой края.

Власти региона рассказали, что сейчас у туристов большим спросом пользуются сельский, промышленный и экотуризм.

Всего на Ставрополье сейчас существует свыше 300 турмаршрутов.