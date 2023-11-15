Вестник Кавказа

Ставрополь готовится к юбилею

Ставрополь готовится к юбилею
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр культуры будет готовить Ставрополь к 250-летнему юбилею. Помогать главе ведомства будет региональный лидер Владимир Владимиров.

Российский Кабмин сформировал комитет, который будет отвечать за подготовку к празднованию юбилея столицы Ставропольского края. Городу исполнится 250 лет.

Комитет возглавила глава Минкультуры РФ, а ее замом в данной позиции стал глава Ставропольского края.

Ранее приказ о проведении праздничных мероприятий по случаю юбилей Ставропольской столицы подписал президент России.

 Напомним, что город был основан в 1777 году.

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