Ставрополь готовится к юбилею

Министр культуры будет готовить Ставрополь к 250-летнему юбилею. Помогать главе ведомства будет региональный лидер Владимир Владимиров.
Российский Кабмин сформировал комитет, который будет отвечать за подготовку к празднованию юбилея столицы Ставропольского края. Городу исполнится 250 лет.
Комитет возглавила глава Минкультуры РФ, а ее замом в данной позиции стал глава Ставропольского края.
Ранее приказ о проведении праздничных мероприятий по случаю юбилей Ставропольской столицы подписал президент России.
Напомним, что город был основан в 1777 году.
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