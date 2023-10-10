Ставрополье нарастит поддержку сирот и казаков

Сироты, казаки и спортсмены получат дополнительное финансирование на Ставрополье. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Дети-сироты получат дополнительно финансирование в будущем году. На эти цели из регионального бюджета местные власти выделят 1,5 млрд рублей.
«На приобретение жилых помещений, их строительство и выдачу сертификатов дополнительно будет направлено более 935 миллионов рублей. Всего же на эти цели в бюджете 2024 года предусматривается более 1,5 миллиарда рублей»
– пресс-служба Думы Ставропольского края
Уточняется, что данный показатель на 50% превышает прошлогодние уровни поддержки.
Кроме того, дополнительное финансирование в крае будут получать казачьи дружины и региональные спортивные команды.
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