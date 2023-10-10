Сироты получат второе профобразование бесплатно в Северной Осетии 

Опубликовано: 22:05, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расширить профессиональные компетенции за счет государства смогут дети, оставшиеся без родителей. Постановление об этом издало правительство Северной Осетии.

Правительство Северной Осетии издало постановление, согласно которому сироты смогут получить бесплатно два профессиональных образования.

«Сироты и дети без попечения родителей, которые уже получили образование по профессии рабочего или служащего, могут рассчитывать на бесплатное повторное профессиональное обучение»

– говорится в постановлении

Кроме того, всех студентов повторного образования ждут выплаты для покупки профильной литературы. Также студенты будут получать денежное пособие на весь период обучения.