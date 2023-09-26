В СКФУ будут обучать русскому педагогов из восьми стран

Опубликовано: 16:53, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На площадке Северо-Кавказского федерального университета заработали курсы по изучению русского языка, которые организовали для иностранных педагогов из восьми стран.

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) во Владикавказе заработали курсы повышения квалификации для иностранных педагогов, сообщили в пресс-центре вуза.

"Учителя русского языка из Грузии, Египта, Индии, Иордании, Марокко, Палестины, Сирии и Туниса прибыли в СКФУ для обучения инновационным технологиям и практике преподавания русского языка как иностранного. …Участников ждут интерактивные лекции, методические семинары, мастер-классы, обмен опытом и лучшими практиками с коллегами из России и других стран"

- пресс-центр СКФУ

Практика такого преподавания в вузе не нова, изменилась лишь его форма - раньше подобные курсы СКФУ проводил на иностранных площадках, используя дистанционные технологии. Теперь они будут проходить в России, это поможет педагогам окунуться в российскую языковую среду и узнать об истории и культуре, что называется, "из первых рук".

"Университет имеет богатый опыт проведения международных лингвистических проектов, включающих подготовку преподавателей и различные форматы продвижения русского языка и культуры, в том числе в виде интерактивных курсов в театрализованной форме. Методическая помощь и повышение квалификации преподавателей русского как иностранного очень востребована, поскольку позволяет восполнять кадровый потенциал"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Программа курсов будет включать практические технологии с использованием различных цифровых платформ и тренажеров, добавили в пресс-центре вуза.