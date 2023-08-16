Ученые СКФУ разработали действенную защиту электроприборов

Опубликовано: 8:35, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новое устройство, разработанное учеными СКФУ, позволит защитить электрические бытовые устройства от перегрузки по напряжению, причем – без каких-либо ограничений в сроке их эксплуатации.

Новый полупроводниковый прибор – лавинный диод, разработанный учеными из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), позволит защитить от перенапряжения бытовые электроприборы, срок его службы не ограничен, сообщили в пресс-службе вуза.

"В СКФУ изобрели лавинный диод - устройство, которое защитит электроприборы от электрического пробоя. Среди его преимуществ - отсутствие ограничений в сроке эксплуатации, простота сборки и низкая стоимость изготовления. Аналогов устройства в России нет"

- пресс-служба СКФУ

Сама идея не нова – раньше для этого использовались варисторы, полупроводниковые приборы, срок службы которых был ограничен. Теперь им на смену придет недорогой и эффективный лавинный диод, который обеспечит надежную защиту от повышенных нагрузок, отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"При использовании лавинного диода происходит эффективный отвод тепла от места перенапряжения, так как он может долго рассеивать избыточную мощность, не переходя в необратимый тепловой пробой и не разрушаясь. Если это напряжение снять, устройство продолжит работать дальше"

- автор изобретения Николай Пономарев

Прибору еще предстоит тестирование, которое пройдет совместно с индустриальным партнером федерального университета.