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США сообщили о разрешении вопросов России об условиях зернового соглашения

США сообщили о разрешении вопросов России об условиях зернового соглашения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
CША разрешили вопросы РФ по сделке об экспорте зерна, сообщил американский госсекретарь. По его словам, речь идет о вопросах, связанных с банками и перевозкой.

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что страна разрешила все вопросы России об условиях зернового соглашения.

По словам Энтони Блинкена, речь идет о потенциальных проблемах, связанных с банками, перевозкой и другими вопросами.

"Например, я написал письма нашим банкам, объясняя, что мы абсолютно поддерживаем экспорт российского зерна, и не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее"

 – госсекретарь

Он также обратил внимание на то, что Организация Объединенных Наций направила России предложение, отвечающее на все озабоченности РФ, однако ответа пока не последовало.

Зерновая сделка

Впервые она была оформлена летом 2022 года, а затем несколько раз продлевалась. В июле соглашение было завершено после отказа России продлевать его.

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