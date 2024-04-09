США обеспокоены решением комитета парламента Грузии одобрить закон об иноагентах

Соединенные Штаты все еще обеспокоены тем, что в Грузии будет принят закон об иноагентах. Об этом сказано в заявлении Госдепа.
Там пояснили, что данный законопроект ударит по организациям гражданского общества, которые занимаются работой по улучшению жизни граждан республики, и это уведет страну с европейского пути.
"Мы также обеспокоены тем, что этот законопроект помешает независимым медиа-организациям предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии"
– Госдеп США
В ведомстве также уточнили, что продолжают делиться своими опасениями как публично, так и в приватных беседах.
Законопроект об иноагентах в Грузии
Весной прошлого года власти Грузии попытались принять данный законопроект, однако после волны протестных акций решили отозвать его. В апреле этого года стало известно, что грузинское руководство еще раз попытается принять законопроект. Накануне юридический комитет грузинского парламента одобрил его в первом чтении.