США обеспокоены решением комитета парламента Грузии одобрить закон об иноагентах

У Грузии могут возникнуть проблемы с евроинтеграцией в случае принятия законопроекта об иноагентах, сообщает Госдеп США. Накануне он был одобрен юридическим комитетом парламента.

Соединенные Штаты все еще обеспокоены тем, что в Грузии будет принят закон об иноагентах. Об этом сказано в заявлении Госдепа.

Там пояснили, что данный законопроект ударит по организациям гражданского общества, которые занимаются работой по улучшению жизни граждан республики, и это уведет страну с европейского пути.

"Мы также обеспокоены тем, что этот законопроект помешает независимым медиа-организациям предоставлять высококачественную информацию гражданам Грузии"

– Госдеп США

В ведомстве также уточнили, что продолжают делиться своими опасениями как публично, так и в приватных беседах.

Законопроект об иноагентах в Грузии

Весной прошлого года власти Грузии попытались принять данный законопроект, однако после волны протестных акций решили отозвать его. В апреле этого года стало известно, что грузинское руководство еще раз попытается принять законопроект. Накануне юридический комитет грузинского парламента одобрил его в первом чтении.