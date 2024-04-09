Протесты против закона об иноагентах: демонстранты в Тбилиси пошли против полиции

Митинг в Тбилиси, участники которого выступают против закона об иностранных агентах, начинает превращаться в массовые беспорядки, сообщают СМИ. Всего у здания парламента собрались около нескольких тысяч человек.

Массовые беспорядки начались в Тбилиси во время оппозиционной демонстрации, направленной против законопроекта об иностранных агентах, пишут СМИ.

Митингующие, количество которых достигает нескольких тысяч, находятся у парламента. Они пытаются обойти здание, для чего идут напролом через полицейские кордоны.

МВД страны заявило, что организаторы и митингующие должны соблюдать требования закона, в противном случае в отношении них будут применены спецсредства.

Тем не менее, призывы силового ведомства не возымели действия: на месте событий начались задержания.