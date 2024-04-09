Вестник Кавказа

Драку в парламенте Грузии назвали провокацией, выполненной горе-мужчиной

Мамука Мдинарадзе
© Фото: Сайт “Грузинской мечты“
Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, подвергшийся нападению оппозиционера во время обсуждения закона об иноагентах, прокомментировал произошедший инцидент. В том числе он призвал агрессора Алеко Элисашвили драться лицом к лицу.

Депутат правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, из-за нападения на которого сегодня пришлось прервать обсуждении закона об иностранных агентах, высказался по поводу драки.

Акт агрессии в отношении политика был совершен в момент, когда тот выступал на заседании юридического комитета и доказывал, что обсуждаемый законопроект более мягок, чем его российский и американский аналоги. Представитель партии "Граждане" Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и со всей силы ударил говорящего по голове. За Мдинарадзе вступились коллеги. После оппозиционер пожаловался, что депутаты "Мечты" совместно накинулись на него.

После драки Мдинарадзе выразил уверенность в том, что случившееся было заранее спланированной и выполненной за деньги провокацией оппозиции, у которой не нашлось словесных аргументов.

"Если он хочет драться лицом к лицу, пусть посмотрит мне в глаза и дерется. Это заказная провокация, осуществленная Алеко Элисашвили, горе-мужчиной. Мы не поведемся на это, мы ответственны перед страной"

– Мдинарадзе

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Законопроект был внесен в парламенте еще год назад, но после массовых акций протеста, вылившихся в беспорядки, власти решили отозвать его – как оказалось, чтобы вернуться спустя некоторое время.

Согласно текущей версии закона, к "иноагентам", а точнее организациям, проводящим интересы иностранных сил, будут отнесены только СМИ и НПО, которые на более чем 20% финансируются из-за рубежа. На физических лиц, коммерческих юрлиц и спортивные федерации действие закона распространяться не будет.

Для регистрации в реестре организаций, реализующих интересы зарубежных сил, НПО или СМИ должны будут сами обращаться в соответствующий орган. Ежегодно им нужно будет подавать декларацию. Никаких других ограничений не предусматривается, а за нарушение уже перечисленных полагается только штраф.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1935 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Закон об иноагентах одобрен комитетом парламента Грузии

Закон об иноагентах одобрен комитетом парламента Грузии

Протесты против закона об иноагентах: демонстранты в Тбилиси пошли против полиции

Протесты против закона об иноагентах: демонстранты в Тбилиси пошли против полиции

Саакашвили призвал грузин объединяться и атаковать

Саакашвили призвал грузин объединяться и атаковать

Оппозиция раскачивает Тбилиси из-за закона об иноагентах

Оппозиция раскачивает Тбилиси из-за закона об иноагентах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы