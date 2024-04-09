Драку в парламенте Грузии назвали провокацией, выполненной горе-мужчиной

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, подвергшийся нападению оппозиционера во время обсуждения закона об иноагентах, прокомментировал произошедший инцидент. В том числе он призвал агрессора Алеко Элисашвили драться лицом к лицу.

Депутат правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, из-за нападения на которого сегодня пришлось прервать обсуждении закона об иностранных агентах, высказался по поводу драки.

Акт агрессии в отношении политика был совершен в момент, когда тот выступал на заседании юридического комитета и доказывал, что обсуждаемый законопроект более мягок, чем его российский и американский аналоги. Представитель партии "Граждане" Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и со всей силы ударил говорящего по голове. За Мдинарадзе вступились коллеги. После оппозиционер пожаловался, что депутаты "Мечты" совместно накинулись на него.

После драки Мдинарадзе выразил уверенность в том, что случившееся было заранее спланированной и выполненной за деньги провокацией оппозиции, у которой не нашлось словесных аргументов.

"Если он хочет драться лицом к лицу, пусть посмотрит мне в глаза и дерется. Это заказная провокация, осуществленная Алеко Элисашвили, горе-мужчиной. Мы не поведемся на это, мы ответственны перед страной"

– Мдинарадзе

Закон об иноагентах в Грузии – что это?

Законопроект был внесен в парламенте еще год назад, но после массовых акций протеста, вылившихся в беспорядки, власти решили отозвать его – как оказалось, чтобы вернуться спустя некоторое время.

Согласно текущей версии закона, к "иноагентам", а точнее организациям, проводящим интересы иностранных сил, будут отнесены только СМИ и НПО, которые на более чем 20% финансируются из-за рубежа. На физических лиц, коммерческих юрлиц и спортивные федерации действие закона распространяться не будет.

Для регистрации в реестре организаций, реализующих интересы зарубежных сил, НПО или СМИ должны будут сами обращаться в соответствующий орган. Ежегодно им нужно будет подавать декларацию. Никаких других ограничений не предусматривается, а за нарушение уже перечисленных полагается только штраф.