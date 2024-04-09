Закон об иноагентах одобрен комитетом парламента Грузии

Юридический комитет грузинского парламента одобрил, пока в первом чтении, отозванный год назад и снова внесенный закон об иноагентах. Решение было принято на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые прямо превращаются в массовые беспорядки.

Скандальный законопроект об иноагентах, переживающий второе рождение после того, как он был отозван год назад из-за массовых демонстраций, принят юридическим комитетом парламента Грузии.

Пока состоялось только обсуждение инициативы в первом чтении. Депутаты правящей силы и оппозиция обсуждали ее на протяжении 11 часов. В какой-то момент слушания пришлось прервать из-за нападения оппозиционера Алеко Элисашвили на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

В эти минуты у здания парламента, где проходили обсуждения, бушует акция протеста. В ней участвуют несколько тысяч человек, по последним данным, они идут на полицейские кордоны. Начались задержания, пишет Sputnik Грузия.