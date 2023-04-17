Спецподразделения ВС Азербайджана провели учения

Опубликовано: 17:42, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства обороны Азербайджана

В Азербайджане состоялись учения спецподразделений вооруженных сил. Их целью являлось совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеготовности.

В Азербайджане прошли тактико-специальные учения, в которых приняли участие спецподразделения вооруженных сил (коммандос), созданные после Второй Карабахской войны. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны обратили внимание на то, что учения состоялись в рамках плана боевой подготовки на этот год.

Маневры были направлены на совершенствование тактических навыков личного состава и повышение его боеспособности.

В ведомстве отметили, что все поставленные задачи были успешно выполнены.