Спецподразделения ВС Азербайджана провели учения

В Азербайджане состоялись учения спецподразделений вооруженных сил. Их целью являлось совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеготовности.
В Азербайджане прошли тактико-специальные учения, в которых приняли участие спецподразделения вооруженных сил (коммандос), созданные после Второй Карабахской войны. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении азербайджанского оборонного ведомства.
В Минобороны обратили внимание на то, что учения состоялись в рамках плана боевой подготовки на этот год.
Маневры были направлены на совершенствование тактических навыков личного состава и повышение его боеспособности.
В ведомстве отметили, что все поставленные задачи были успешно выполнены.