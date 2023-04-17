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Спецподразделения ВС Азербайджана провели учения

Учения спецподразделений ВС Азербайджана
© Фото: официальный сайт министерства обороны Азербайджана
В Азербайджане состоялись учения спецподразделений вооруженных сил. Их целью являлось совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеготовности.

В Азербайджане прошли тактико-специальные учения, в которых приняли участие спецподразделения вооруженных сил (коммандос), созданные после Второй Карабахской войны. Об этом сказано в опубликованном сегодня сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны обратили внимание на то, что учения состоялись в рамках плана боевой подготовки на этот год.

Маневры были направлены на совершенствование тактических навыков личного состава и повышение его боеспособности.

В ведомстве отметили, что все поставленные задачи были успешно выполнены.

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