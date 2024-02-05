Совет партнерства ЕС-Армения соберется на заседание 13 февраля

Очередная встреча представителей Армении и Евросоюза пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Совет ЕС-Армения на заседании обсудит процесс осуществления Соглашения о партнерстве Еревана с объединением.

Новое, уже пятое по счету заседание Совета партнерства ЕС-Армения, анонсировал Евросовет. Оно пройдет в Брюсселе во вторник 13 февраля.

Армянскую делегацию возглавит руководитель МИД Арарат Мирзоян, совет партнерства – глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

На повестке дня будет ситуация с воплощением в жизнь Соглашения о партнерстве ЕС-Армения и перспективы его расширения.

Стороны обсудят также диалог и реформ в области демократии, торгово-экономическое сотрудничество, проблему миграции. Отдельной темой станет запуск диалога по либерализации визового режима. Кроме того, будут подняты такие вопросы, как происходящие в регионе процессы и сфера безопасности.

Напомним, ранее армянский премьер заявил, что Евросоюз приближается к Южному Кавказу. Никол Пашинян напомнил, что у двух из четырех соседей Армении есть статус кандидатов в члены ЕС, так что Евросоюз уже не настолько далек от региона, как раньше.