Евросоюз стал ближе к Южному Кавказу – Пашинян

ЕС приблизился к Южному Кавказу, заявил глава армянского правительства.
Так Никол Пашинян ответил на вопрос о недавно подписанном с Грузией соглашении о стратегическом партнерстве.
Премьер уточнил, что в документе перечислены направления сотрудничества, важные для обеих стран, и добавил, что соглашение было необходимо, поскольку в последнее время произошли перемены не только в отношениях Еревана с другими странами региона – изменения коснулись и региона в целом, в частности, Грузия недавно стала кандидатом в члены ЕС, что не может не повлиять на него.
"Две из четырех соседних стран – кандидаты на вступление в ЕС. И если раньше мы говорили "где Евросоюз, а где мы", то теперь все меняется"
– Никол Пашинян
Отметим, что Грузия стала кандидатом в декабре прошлого года, Турции аналогичный статус был дан еще в декабре 1999 года.