Пашинян и посол США обсудили углубление сотрудничества

Армения и США нацелены на углубление сотрудничества, говорится в релизе пресс-службы армянского премьера по итогам его встречи с американским послом в Ереване Кристиной Квин.

Переговоры главы армянского правительства Никола Пашиняна и посла США Кристины Квин прошли сегодня в Ереване. Информацию распространила пресс-служба премьер-министра Армении.

В ходе встречи Пашинян заявил о важности длительного развития двустороннего сотрудничества. Он также обратил особое внимание на поддержку, которую Вашингтон оказывает при реализации демократических реформ в Армении.

Со стороны армянского премьера также прозвучала высокая оценка усилий США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Пашинян также приветствовал шаги Вашингтона по обеспечению региональной стабильности.

"Собеседники обсудили вопросы, связанные с углублением двустороннего сотрудничества в различных направлениях и стратегическим диалогом Армения-США"

– пресс-служба Пашиняна

Кроме того, стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе в целом, обсудили перспективы разблокирования коммуникаций в регионе, а также проект Еревана "Перекресток мира".

Напомним, в последнее время Ереван все активнее переориентирует внешнеполитический вектор на Запад. Пашинян уже неоднократно выражал мнение, что Армении необходимо диверсифицировать свои связи в области безопасности.

Две недели назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада недовольны прогрессом, достигнутым Баку и Ереваном в мирном процессе благодаря российскому посредничеству, и теперь переманивают Армению и Азербайджан.