Армения создает новую армейскую форму с опорой на НАТО

При разработке новой формы для ВС Армении будут приниматься во внимание прежде всего натовские стандарты, заявили в Ереване. Кроме того, ее создатели изучили форму ВС стран Евросоюза и США.

Армянские военные будут носить форму, сшитую с учетом стандартов НАТО. Об использовании опыта альянса заявило Минобороны Армении.

"При выборе новой униформы Минобороны действует в соответствии с критериями НАТО"

– МО РА

В ведомстве добавили, что в целом изучили мировой опыт в этой сфере. В министерстве уточнили, что рассматривали армейскую форму таких стран, как Америка, Франция, Греция и Чехия, передает Sputnik Армения.

Напомним, осенью глава ведомства сообщил, что ВС Армении поменяют униформу. Тогда Сурен Папикян пояснял, что создание новой формы будет вестись с участием международных партнеров.

После того, как армию "переоденут" в новую форму, Минобороны намерено добиться запрета на свободную продажу одежды для армии.