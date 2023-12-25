Министр обороны Армении встретился с американским послом

Глава армянского Минобороны накануне вечером встретился с послом США. Беседа состоялась по инициативе американского дипломата.

Руководитель армянского оборонного ведомства Сурен Папикян провел рабочий ужин с главой американской дипмиссии Кристиной Квин, рассказали в пресс-службе министерства.

Стороны поговорили о сотрудничестве Еревана и Вашингтона в сфере обороны и региональной безопасности. В повестку также вошли вопросы, представляющие взаимный интерес.

Напомним, в октябре прошлого года армянский премьер дал громкое интервью западным СМИ. В нем Никол Пашинян сделал программное заявление о том, что Армения будет диверсифицировать свои контакты в области безопасности. По словам главы правительства, Ереван вынужден обращаться к другим странам из-за России: Москва, по уверениям Пашиняна, не справилась со своими союзническими обязательствами.

В этом русле армянский лидер прокомментировал и ситуацию со 102-й российской военной базой, расположенной в Гюмри. Он выразил мнение, что ее наличие не дает Армении никаких преимуществ. С другой стороны, Пашинян подчеркнул, что речи о выводе базы не идет.