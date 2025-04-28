ШОС осудила удары США по Ирану

Шанхайская организация сотрудничества выступила с официальным заявлением, в котором осудила США и назвала их атаку на Иран грубым нарушением международного права.

Действия США наносят ущерб региональной и международной безопасности, они чреваты серьезными последствиями для глобального мира, говорится в официальном заявлении и стабильности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), опубликованном сегодня в связи с военными ударами Пентагона по территории Ирана.

"ШОС выражает серьезную обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и решительно осуждает военные удары США по ядерным объектам ИРИ 22 июня 2025 года"

- ШОС

Это - грубейшее нарушение норм и принципов международного права, Устава Организации Объединенных Наций и Хартии ШОС о недопустимости применения силы в международных отношениях, а также суверенитета и территориальной целостности Ирана, говорится в заявлении, передает Sputnik Казахстан.

ШОС призвала стороны конфликта к немедленной деэскалации и его урегулирования политико-дипломатическими мерами.

Ранее мы писали о том, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков сегодня заявил: Вашингтон должен отказаться от несущей эскалацию риторики в адрес Тегерана, это увеличит шансы на политический процесс. Замминистра также выразил надежду, что американская сторона осознает: альтернативы политическим решениям проблем в области безопасности не существует. В то же время у Ирана в текущей ситуации есть полное право на самооборону, добавил Сергей Рябков.