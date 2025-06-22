Рябков призвал США сменить риторику в адрес Ирана

Вашингтон должен отказаться от несущей эскалацию риторики в адрес Тегерана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, это увеличит шансы на политический процесс.

Америке необходимо прекратить использовать эскалационную риторику в отношении Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, в этом случае шансы на снижение напряженности и переход ситуации в политический процесс увеличатся.

Замминистра также выразил надежду, что американская сторона осознает: альтернативы политическим решениям проблем в области безопасности не существует.

Кроме того, Рябков пояснил, что у Ирана есть полное право на самооборону в текущей ситуации.

В ответ на вопрос, обращался ли Тегеран к Москве с запросом о военной помощи, дипломат указал, что сотрудничество РФ и ИРИ ведется в разных сферах, однако раскрывать подробности не стал, так как это, по его словам, было бы проявлением безответственности.

В целом, указал Рябков, российско-иранское партнерство нерушимо.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил смену режима в Иране: по его словам, народ Ирана может сделать такой выбор, если нынешний режим не в состоянии сделать Иран снова великим. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США по-прежнему заинтересованы в проведении переговоров с Ираном.