Генсек ШОС: политические факторы стали вызовом для организации

Текущая политическая обстановка влияет на торговлю, инвестиции и логистику в рамках ШОС. Геополитика стала вызовом для организации, заявил генсек ШОС.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев рассказал на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге о новых вызовах для ШОС.

"Вызовом для торгово-экономического сотрудничества ШОС сейчас является влияние политических факторов, и на вопросы торговли, и на вопросы инвестиций, и на вопросы транспортных коридоров"

– Нурлан Ермекбаев

Генсек ШОС добавил, что на фоне такой ситуации лидеры стран видят задачу в модернизации ШОС. В рамках этого планируется развивать определенные зоны и направления сотрудничества внутри организации.

"Мы предложили бы активнее использовать возможности центров приграничного сотрудничества, демонстрационных зон, пилотных зон, транспортно-логистических хабов"

– Нурлан Ермекбаев

Страны ШОС также могли бы активнее использовать потенциал неправительственных структур организации: Межбанковского объединения, Делового совета, ассоциации инвесторов ШОС, добавил он.