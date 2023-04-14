РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СНГ обзавелось спортивными столицами

СНГ обзавелось спортивными столицами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спортивные столицы впервые появятся у Содружества независимых государств, города были определены на заседании Совета МИД СНГ в Самарканде. Минск стал спортивной столицей СНГ в этом году.

Минск и Гюмри получили право называться спортивными столицами СНГ в 2023 и 2024 годах соответственно. Произошло это во время заседания СМИД стран Содружества в Самарканде, сообщает пресс-служба Исполкома объединения.

Решение о программе "Спортивные столицы Содружества" принялось в ходе астанинского Совета МИД в октябре прошлого года. Как отметили Исполкоме, СНГ сегодня нуждается в проведении спортивных мероприятий.

"Этому также способствовала успешная реализация Игр стран СНГ, которые впервые состоялись в 2021 году в Казани. Игры имели высокий резонанс в спортивной среде и дали стимул развитию новых спортивных инициатив", - говорится в тексте.

Стоит добавить, что статус спортивной столицы присуждается каждый год одному из городов стран Содружества.

Следующее заседание СМИД СНГ примет осенью Бишкек

Следующее заседание СМИД СНГ примет осенью Бишкек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version