Опубликовано: 16:42, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спортивные столицы впервые появятся у Содружества независимых государств, города были определены на заседании Совета МИД СНГ в Самарканде. Минск стал спортивной столицей СНГ в этом году.

Минск и Гюмри получили право называться спортивными столицами СНГ в 2023 и 2024 годах соответственно. Произошло это во время заседания СМИД стран Содружества в Самарканде, сообщает пресс-служба Исполкома объединения.

Решение о программе "Спортивные столицы Содружества" принялось в ходе астанинского Совета МИД в октябре прошлого года. Как отметили Исполкоме, СНГ сегодня нуждается в проведении спортивных мероприятий.

"Этому также способствовала успешная реализация Игр стран СНГ, которые впервые состоялись в 2021 году в Казани. Игры имели высокий резонанс в спортивной среде и дали стимул развитию новых спортивных инициатив", - говорится в тексте.

Стоит добавить, что статус спортивной столицы присуждается каждый год одному из городов стран Содружества.