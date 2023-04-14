Минск и Гюмри получили право называться спортивными столицами СНГ в 2023 и 2024 годах соответственно. Произошло это во время заседания СМИД стран Содружества в Самарканде, сообщает пресс-служба Исполкома объединения.
Решение о программе "Спортивные столицы Содружества" принялось в ходе астанинского Совета МИД в октябре прошлого года. Как отметили Исполкоме, СНГ сегодня нуждается в проведении спортивных мероприятий.
"Этому также способствовала успешная реализация Игр стран СНГ, которые впервые состоялись в 2021 году в Казани. Игры имели высокий резонанс в спортивной среде и дали стимул развитию новых спортивных инициатив", - говорится в тексте.
Стоит добавить, что статус спортивной столицы присуждается каждый год одному из городов стран Содружества.