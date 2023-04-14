Следующее заседание СМИД СНГ примет осенью Бишкек

Этой осенью Бишкек примет новое заседание СМИД СНГ. Встреча запланирована на 12 октября.
Ближайшее заседание Совета глав МИД стран СНГ этой осенью примет Бишкек. Об этом после заседания Совета в Самарканде сообщили в МИД Кыргызстана.
Там подчеркнули, что в ходе сегодняшней встречи руководители делегаций обсудили актуальные международные вопросы.
В частности, они поговорили о перспективах сотрудничества в рамках СНГ в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Новое заседание СМИД пройдет в столице Кыргызстана 12 октября.