СМИ: Европа разочаровалась в США

В СМИ сообщили, что Брюссель не хочет считать Вашингтон гарантом мира и процветания для Европы. Там добавили, что Евросоюзу придется столкнуться с серьезными проблемами.

Обозреватель издание Bloomberg Хорхе Валеро заявил о разочаровании Евросоюза в американской политике. По его словам, Брюссель больше не хочет считать Вашингтон гарантом мира и процветания для Европы.

Он пишет, что возможный триумф Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре не сможет вернуть отношение Евросоюза к Америке, поскольку сегодня Европа переживает переломный момент. При этом Валеро отметил, что системным соперником Брюсселя стал Пекин.

"Изменение внешнеполитической обстановки подталкивает сообщество к тому, чтобы "изобрести себя заново" и найти новые возможности для "утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире"

- Хорхе Валеро

Колумнист подчеркнул, что новое руководство Еврокомиссии столкнется с серьезными проблемами. Он заключил, что сложности с финансами и трудности с реализацией программ по восстановлению от коронавируса и климатических инициатив обернутся для Европы междоусобицами.