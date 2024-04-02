Следующую встречу глав МИД стран НАТО примет Анкара

Турция на сегодняшнем заседании глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе предложила провести следующую неофициальную их встречу, намеченную на 2025-й год, в Анкаре, сообщил сегодня глава МИД Турецкой Республики Хакан Фидан.

Участники заседания глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе приняли предложение турецкой стороны о проведении следующей неофициальной встречи членов Североатлантического блока в 2025 году в Турции, заявил сегодня по итогам встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Турция является важным членом НАТО на протяжении 72 лет. Она вносит свой вклад в НАТО на протяжении 72 лет. Наши вооруженные силы активно участвуют в миссиях НАТО"

- Хакан Фидан

Также глава турецкого МИД рассказал, что на нынешней встрече прошли три сессии: переговоры между главами МИД стран участниц НАТО, встреча Совета НАТО-Украина и встреча с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает турецкое информационное агентство Anadolu.