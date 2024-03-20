Анкара призвала НАТО поддержать Турцию в борьбе с терроризмом

В МИД Турции заявили, что в НАТО должны поддержать Анкару в борьбе с терроризмом. Ранее Турция критиковала США за сотрудничество с курдскими формированиями.

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан на заседании руководителей МИД стран НАТО призвал альянс поддержать позиции и принципы Турции в противодействии терроризму.

"Мы подчеркнули, что некоторые страны-члены альянса не должны вести сотрудничество с террористическими организациями, даже прикрываясь "временным" характером этого, как в Сирии. Мы отметили, что это полностью противоречит духу НАТО"

- Хакан Фидан

Министр также заявил, что в ходе встречи поднимался вопрос деятельности в Европе запрещенной на территории Турции «Рабочей партии Курдистана» и ее сторонников. По его словам, сегодня в Европе снижается толерантность к РПК.

"Для Европы печально то, что эта террористическая организация, о действиях которой там годами молчали, теперь терроризирует их собственные улицы. Мы не удивлены тому, что происходит там сейчас. Я вижу, что власти в Европе все с большей чувствительностью начинают подходить к этому вопросу"

- Хакан Фидан

Ранее Анкара критиковала Вашингтон за то, что сотрудничает с курдскими формированиями в Сирии, которые Турция признает террористическими. Анкара требует прекратить сотрудничество, угрожающее ее нацбезопасности.