Турция стремится войти в Евросоюз – Фидан

Глава МИД Турции заявил, что стратегическое видение Турции войти в состав ЕС остается в силе. Он подчеркнул, что Анкара готова к укреплению отношений со странами Союза.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан сообщил, что стратегическое видение Турции войти в состав Евросоюза остается в силе. При этом он упрекнул Брюссель в отсутствии политической воли по решению данного вопроса.

Министр подчеркнул, что Анкара готова укреплять отношения со странами Евросоюза, но призвал к консенсусу в решениях с ЕС, что не всегда случается в пользу Турции.

Дипломат также заявил, что не решены вопросы в переговорном процессе, в частности, торговля, миграционная политика, расширение таможенного союза и визовая либерализация.

Фидан выразил надежду, что позиции Брюсселя изменятся. Кроме того, он призвал начать диалог по вопросам геостратегической безопасности для обсуждения взаимных интересов и рисков.