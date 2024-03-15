Вестник Кавказа

Турция стремится войти в Евросоюз – Фидан

Турция стремится войти в Евросоюз – Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава МИД Турции заявил, что стратегическое видение Турции войти в состав ЕС остается в силе. Он подчеркнул, что Анкара готова к укреплению отношений со странами Союза.

Руководитель турецкой дипломатии Хакан Фидан сообщил, что стратегическое видение Турции войти в состав Евросоюза остается в силе. При этом он упрекнул Брюссель в отсутствии политической воли по решению данного вопроса.

Министр подчеркнул, что Анкара готова укреплять отношения со странами Евросоюза, но призвал к консенсусу в решениях с ЕС, что не всегда случается в пользу Турции.

Дипломат также заявил, что не решены вопросы в переговорном процессе, в частности, торговля, миграционная политика, расширение таможенного союза и визовая либерализация.

Фидан выразил надежду, что позиции Брюсселя изменятся. Кроме того, он призвал начать диалог по вопросам геостратегической безопасности для обсуждения взаимных интересов и рисков.

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