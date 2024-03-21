Вестник Кавказа

Сколько терактов предотвратили на Ставрополье? Ответ МВД

Сколько терактов предотвратили на Ставрополье? Ответ МВД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году на Ставрополье предотвратили 12 терактов, задержано 14 активных участников терроризма. Также вскрыты ячейки запрещенных организаций.

В Ставропольском крае в 2023 году было предотвращено 12 террористических актов, сообщает пресс-служба регионального МВД.

За год силовики задержали 14 человек, которые были активными участниками террористической деятельности, 9 из них были приверженцами проукраинских националистических организаций.

Помимо этого, удалось вскрыть две ячейки организаций, которые запрещены на территории России, - ИГИЛ и "Правый сектор". Правоохранители также зарегистрировали четыре случая вербовки в террористические организации и два случая финансирования данной деятельности.

Кроме того, МВД во взаимодействии с ФСБ РФ с начала 2014 года задержали 103 жителей региона. Их обвиняют в участии в международных террористических организациях. Были заведены дела по 250 преступлениям террористического характера.

В заключение сказано, что 92 человека были объявлены в международный розыск.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1450 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ОПГ из Минэкономразвития раскрыли на Ставрополье

ОПГ из Минэкономразвития раскрыли на Ставрополье

Авиакомпания &quot;Северсталь&quot; будет летать из Ухты в Минводы

Авиакомпания "Северсталь" будет летать из Ухты в Минводы

В течение часа Ессентукам вернут электричество

В течение часа Ессентукам вернут электричество

Минувшей ночью большая часть Ессентуков осталась без света

Минувшей ночью большая часть Ессентуков осталась без света

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы