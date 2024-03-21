Сколько терактов предотвратили на Ставрополье? Ответ МВД

В 2023 году на Ставрополье предотвратили 12 терактов, задержано 14 активных участников терроризма. Также вскрыты ячейки запрещенных организаций.

В Ставропольском крае в 2023 году было предотвращено 12 террористических актов, сообщает пресс-служба регионального МВД.

За год силовики задержали 14 человек, которые были активными участниками террористической деятельности, 9 из них были приверженцами проукраинских националистических организаций.

Помимо этого, удалось вскрыть две ячейки организаций, которые запрещены на территории России, - ИГИЛ и "Правый сектор". Правоохранители также зарегистрировали четыре случая вербовки в террористические организации и два случая финансирования данной деятельности.

Кроме того, МВД во взаимодействии с ФСБ РФ с начала 2014 года задержали 103 жителей региона. Их обвиняют в участии в международных террористических организациях. Были заведены дела по 250 преступлениям террористического характера.

В заключение сказано, что 92 человека были объявлены в международный розыск.