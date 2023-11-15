Сектор Газа: перемирие продолжится

Армия Израиля и представители радикального палестинского движения ХАМАС договорились о продлении перемирия в боях в секторе Газа.

Армия Израиля заявила о продлении перемирия в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС, говорится в сообщении израильской армии (ЦАХАЛ )в ее Telegram-канале.

"В свете усилий посредников продолжить процесс освобождения пленных и в соответствии с (ранее обговоренными) условиями пауза в операции продолжится"

- ЦАХАЛ

Радикальное палестинское движение ХАМАС также подтвердило достижение договоренности о продлении перемирия в секторе Газа, передает ТАСС.

Срок, на который продлевается перемирие, в сообщении не указывается.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Израиль выразил готовность к продлению перемирия, однако конкретных предложений от руководства палестинского радикального движения ХАМАС на тот момент не поступало. Тем не менее, в Израиле подчеркнули, что несмотря на уже действующее перемирие, цели войны в Газе будут достигнуты.