Сегодня станет известна кандидатура нового премьера Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в 15:00 (12:00 мск) примет участие в пленарном заседании мажилиса, на котором представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщили в Акорде.
"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра"
- пресс-служба аппарата президента Казахстана
Перед этим в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, глава государства проведет консультации с партийными фракциями парламента, передает Sputnik Казахстан.
Ранее партийная фракция президентской партии Аmanat предложила президенту на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне стало известно об отставке кабинета министров Алихана Смаилова, которую президент принял. Временным исполняющим обязанности главы правительства назначен Роман Скляр.