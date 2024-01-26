Вестник Кавказа
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Сегодня станет известна кандидатура нового премьера Казахстана

Сегодня станет известна кандидатура нового премьера Казахстана
© Фото: официальный сайт президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на пленарном заседании парламента страны представит депутатам кандидатуру нового премьер-министра.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в 15:00 (12:00 мск) примет участие в пленарном заседании мажилиса, на котором представит кандидатуру нового премьер-министра страны, сообщили в Акорде.

"В соответствии с законодательством Республики Казахстан депутатам для дачи согласия будет представлена кандидатура нового премьер-министра"

- пресс-служба аппарата президента Казахстана

Перед этим в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, глава государства проведет консультации с партийными фракциями парламента, передает Sputnik Казахстан.

Ранее партийная фракция президентской партии Аmanat предложила президенту на должность премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне стало известно об отставке кабинета министров Алихана Смаилова, которую президент принял. Временным исполняющим обязанности главы правительства назначен Роман Скляр.

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