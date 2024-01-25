Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество

Россия и Казахстан готовы продолжить развитие взаимных проектов и взяться за построение новых производственных цепочек. Шрокие возможности для развития сотрудничества обсудили Мишустин и Смаилов.

В Алматы состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и его коллеги из Казахстана Алихана Смаилова.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в торговой, инвестиционной, транспортной, промышленной, энергетической, образовательной сферах.

Мишустин и Смаилов детально обсудили вопрос транзита казахстанского угля по российской территории и вопрос по разрешению проблем, связанных с въездов в РФ перевозчиков из Казахстана.

Отношения двух стран развиваются поступательно, отметил казахстанский премьер.

"Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд"

– Смаилов

Он выразил уверенность в том, что текущий год будет насыщен совместными мероприятия и взаимными контактами на различных уровнях.

Казахстанская стороны намерена развивать с Москвой полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

По словам Мишустина, для России приоритетное значение имеют вопросы укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.

"Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана"

– глава кабмина