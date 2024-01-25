Мишустин прибыл с визитом в Казахстан

Михаил Мишустин прилетел в Алматы. Он примет участие в заседании Евразийского межправсовета. Глава правительства провел переговоры с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым.
Российский премьер Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Алматы.
Как пишет ТАСС, он примет участие в заседании Евразийского межправсовета и выступит на пленарном заседании Международного цифрового форума Digital Almaty 2024.
Помимо этого, Мишустин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым. Премьер отметил, что укрепление отношений с Астаной имеет приоритетное значение для Москвы.
"Хочу еще раз вас заверить, что для нас укрепление отношений с братским Казахстаном имеет приоритетное значение, оно основано на нашем взаимодействии на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества наших братских народов"
- Михаил Мишустин