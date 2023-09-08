Сброс воды с АЭС Фукусима: МАГАТЭ проверило воду в океане

Опубликовано: 21:38, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первые пробы после сброса воды с АЭС Фукусима взяли в МАГАТЭ. Результаты совпали с данными, полученными японской стороной.

МАГАТЭ впервые с начала сброса воды с АЭС "Фукусима" у берегов Японии проверило состояние океанской воды, говорится в его заявлении.

Специалисты агентства проверили содержание трития и не обнаружили превышения норм.

"Проведенный МАГАТЭ независимый анализ воды у берега океана подтверждает данные оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO) и министерства окружающей среды Японии"

– сообщение агентства

В заявлении уточняется, что пробы были взяты в разных местах в радиусе 3 км от места сброса воды.

Отметим, Токийская энергетическая компания 31 августа сообщила о появлении трития в океанской воде – через неделю после сброса. Однако его количество составило 10 беккерелей на литр, что более чем в тысячу раз меньше нормы, которую ВОЗ установила для питьевой воды. По оценкам организации, показатель не должен превышать 10,5 тыс беккерелей на литр. Японская сторона изначально сообщала, что количество трития в сбрасываемой воде составит не более полутора тысяч.