Опасен ли сброс радиоактивной воды с АЭС Фукусима?

Академик и вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал, почему сброс радиоактивной воды с АЭС Фукусима, который начала производить Япония несколько дней назад, абсолютно безопасен.
Ученый напомнил, что, согласно данным Токио, вода тщательно профильтрована, так что в ней остался только тритий, никаких других опасных радиоактивных веществ там нет, пишет ТАСС.
"Если говорить о тритии - опасности он не представляет. Конечно, никакой соли не надо покупать, тритий <...> ведет себя, как обычная вода. В отличие от тяжелых металлов, и таких нуклидов, как цезий-137, плутоний, - он не накапливается в живых организмах"
– Степан Калмыков
Вице-президент РАН добавил, что вода с Фукусимы поступает в океан, вода которого разбавляет ее, так что трития в ней остается ничтожно мало – такое количество никак не повлияет ни на людей, ни на другие организмы.
В то же время, уточнил ученый, все это действительно только при условии, что японские власти предоставляют достоверную информацию. Убедиться в этом, по его словам помогла бы международная экспертиза.