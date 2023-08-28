Опасен ли сброс радиоактивной воды с АЭС Фукусима?

Опубликовано: 23:58, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ситуацию со сливом Японией радиоактивной воды с аварийной атомной электростанции Фукусима прокомментировал вице-президент РАН. По его словам, сброс воды безопасен – при соблюдении важного условия.

Академик и вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал, почему сброс радиоактивной воды с АЭС Фукусима, который начала производить Япония несколько дней назад, абсолютно безопасен.

Ученый напомнил, что, согласно данным Токио, вода тщательно профильтрована, так что в ней остался только тритий, никаких других опасных радиоактивных веществ там нет, пишет ТАСС.

"Если говорить о тритии - опасности он не представляет. Конечно, никакой соли не надо покупать, тритий <...> ведет себя, как обычная вода. В отличие от тяжелых металлов, и таких нуклидов, как цезий-137, плутоний, - он не накапливается в живых организмах"

– Степан Калмыков

Вице-президент РАН добавил, что вода с Фукусимы поступает в океан, вода которого разбавляет ее, так что трития в ней остается ничтожно мало – такое количество никак не повлияет ни на людей, ни на другие организмы.

В то же время, уточнил ученый, все это действительно только при условии, что японские власти предоставляют достоверную информацию. Убедиться в этом, по его словам помогла бы международная экспертиза.