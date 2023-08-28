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Южная Корея испугалась рыбы из Японии после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Южная Корея испугалась рыбы из Японии после сброса воды с АЭС &quot;Фукусима-1&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На фоне растущего беспокойства жителей Южной Кореи, власти страны обязали местных инспекторов провести беспрецедентную по масштабам проверку рыбной продукции. Это связано со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1".

Интенсивная проверка рыбной продукции была инициирована  властями Южной Кореи после сброса воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.

"Нынешняя вторая проверка, согласно планам, будет значительно усилена и пройдет на беспрецедентном уровне. По сравнению с первой число проверяемых [организаций] будет увеличено с 18 тыс. до 20 тыс., срок составит 100, а не 60 дней, количество посещений [инспекторами] увеличено с одного до трех раз"

– министерство морского и рыбного хозяйства республики

Сообщается, что проверке подвергнутся как оптовые, так и розничные поставщики. Отсутствие маркировки страны происхождения повлечет за собой серьезный штраф или тюремное заключение.

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