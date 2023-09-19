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Самодостаточная Турция может обойтись без ЕС - Эрдоган

Самодостаточная Турция может обойтись без ЕС - Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может обойтись без Евросоюза. При этом он подчеркнул, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в интервью телеканалу PBS, что его страна не собирается отказываться от вступления в Евросоюз.

При этом глава государства подчеркнул, что республика может обойтись и без Европы. Он напомнил, что самодостаточная Турция задерживается на пороге ЕС в течение последних пяти десятилетий.

"Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее президент Турции заявил, что дороги Анкары и Европы могут разойтись, поскольку Европа "отдаляется от нас".

Почему дороги Турции и Европы могут разойтись? Ответ Эрдогана

Почему дороги Турции и Европы могут разойтись? Ответ Эрдогана

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