Самодостаточная Турция может обойтись без ЕС - Эрдоган

Опубликовано: 9:53, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может обойтись без Евросоюза. При этом он подчеркнул, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в интервью телеканалу PBS, что его страна не собирается отказываться от вступления в Евросоюз.

При этом глава государства подчеркнул, что республика может обойтись и без Европы. Он напомнил, что самодостаточная Турция задерживается на пороге ЕС в течение последних пяти десятилетий.

"Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее президент Турции заявил, что дороги Анкары и Европы могут разойтись, поскольку Европа "отдаляется от нас".