Самодостаточная Турция может обойтись без ЕС - Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может обойтись без Евросоюза. При этом он подчеркнул, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в интервью телеканалу PBS, что его страна не собирается отказываться от вступления в Евросоюз.
При этом глава государства подчеркнул, что республика может обойтись и без Европы. Он напомнил, что самодостаточная Турция задерживается на пороге ЕС в течение последних пяти десятилетий.
"Мы никогда не полагались на взносы или поддержку, которые получали бы от ЕС, так что нам это даже и не нужно"
- Реджеп Тайип Эрдоган
Ранее президент Турции заявил, что дороги Анкары и Европы могут разойтись, поскольку Европа "отдаляется от нас".