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Саакашвили набрал вес

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© Фото: скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии
Польские врачи констатировали, что Михаил Саакашвили прибавил в весе, сообщили в клинике "Вивамеди". О том, какой именно получилась эта прибавка, на данный момент не сообщается.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в клинике "Вивамеди", прибавил в весе. Об этом сегодня рассказала ее гендиректор.

При этом Нино Надирадзе не уточнила, какой именно получилась эта прибавка.

"Не заставляйте меня называть цифру. Мы заплатили по меньшей мере тысячу лари, поскольку лечащий врач назвал цифру веса Саакашвили"

– гендиректор клиники "Вивамеди"

По ее словам, польские врачи, посетившие экс-главу государства, остались довольны увиденным.

"Сказали, что абсолютно согласны с нашим лечением. Они также пересмотрели диагнозы и включили препарат, повышающий аппетит. Даже сделали записи. Это первый случай, когда специалисты посчитали нас людьми и сделали записи"

– Нино Надирадзе

Инцидент в клинике

Ранее несколько врачей из Польши угодили в скандал. По данным властей Грузии, 12 июля, после осмотра Саакашвили один из медиков попытался тайно пронести в своей обуви взятый у политика биоматериал. В связи с этим 17 июля грузинский МИД Грузии вызвал и.о. посла Польши.

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