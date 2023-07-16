Гарибашвили призвал депутатов Европарламента извиниться перед Грузией

Европарламентариям нужно принести извинения Грузии. Такое заявление сделал премьер-министр страны, комментируя их недавнее письмо.
По словам Ираклий Гарибашвили, депутатам Европарламента стоит сделать это за устроенную ими дезинформационную кампанию.
"Они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили о том, что Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает и так далее"
– глава правительства
Он подчеркнул, что данный вопрос пора закрыть.
Письмо 44 европарламентариев
В минувшую среду группа депутатов Европарламента направила письмо властям Грузии, в котором отметила стремительно ухудшающееся состояние бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В связи с этим европарламентарии призвали руководство республики перевести перевод экс-главы государства в одну из стран Евросоюза, где ему оказали бы всю необходимую медпомощь.