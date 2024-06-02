С начала года в Стамбуле побывали более 5 миллионов туристов

Турецкий мегаполис Стамбул становится все более популярной туристической локацией во всем мире – только с начала года турпоток сюда вырос на 10%, превысив 5 млн человек, лидируют среди иностранных туристов россияне.

Российские туристы все чаще выбирают поездку в турецкий Стамбул – только в первом квартале текущего 2024 года город посетили 167 824 россиянина, и их поток продолжает расти.

В нынешнем году город принял на 10% туристов больше, чем годом ранее, а общее их число достигло 5 244 936 человек, сообщили в управлении культуры и туризма города Стамбула, передает Trend.

Помимо россиян, город очаровал путешественников из Азербайджана, Германии, Ирана, США, Франции, Англии, Саудовской Аравии, Италии, Узбекистана, Китайской Народной Республики и Нидерландов.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Турция остается одним из востребованных маршрутов у граждан России. За первые четыре месяца этого года в стране побывали более миллиона путешественников из РФ, которые заняли второе место в числе лидеров по посещению Турции после Германии. Общий объем зарубежных гостей в нынешнем году составил 10,6 млн человек, а чаще всего туристы посещали Стамбул – 50% от всего числа путешественников. Анталья стала второй по популярности.